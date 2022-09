Preventiva para el policía que llevaba droga

En el debate ambos intentaron despegarse de la acusación que recibieron. El policía se negó a declarar y su cuñado dijo que en realidad fueron a comprar ropa al vecino país, pero que no concretaron ninguna operación porque no encontraron nada que les llamara la atención. Señaló además que no sabía cómo apareció la cocaína en el vehículo. El juez federal Gustavo Montoya le dictó la prisión preventiva.