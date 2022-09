Con la mira en el clásico, Boca visita a Colón y River recibe a Barracas

Con la sensible baja del colombiano Sebastián Villa, que no podrá jugar en la que resta de este año, el “Xeneize” visitará desde las 18 a Colón con el objetivo de seguir escalando en la tabla de posiciones. El equipo de La Ribera mejoró sus resultados, pero no su funcionamiento. Gracias a los dos triunfos consecutivos que viene de lograr frente a Defensa (1-0) y Atlético (2-1), llegó a los 26 puntos en el torneo doméstico y levantó su ánimo.