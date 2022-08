Restituyen materiales arqueológicos en Talapazo

Uno de los artífices de la restitución fue Pablo Flores, estudiante de la carrera de Arqueología. “Cuando conozco a la comunidad, en 2017, empiezo a indagar sobre el sitio arqueológico y en un proyecto de turismo rural comunitario ellos hacen guiadas al sitio arqueológico que tienen cerca del pueblo. Entonces me preguntaban si había algún tipo de información sobre el sitio arqueológico y averiguando me di cuenta de que existían estas excavaciones y que había material. Entonces ellos me preguntan si es que se podían restituir esos restos al pueblo para hacer un museo en el futuro”, recuerda.