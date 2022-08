Cristina Kirchner agradeció el apoyo de sus seguidores y les pidió que regresen a sus casas

"Se juntaban a cantar y no a insultar a nadie, ni a desearle la muerte a nadie. Por eso quiero decirles a todos ustedes que ha sido un largo día, que aunque viviera mil año nunca me va a alcanzar para agradecerles el amor, la solidaridad y la lealtad de todos ustedess, creánme que a esta altura de mi vida no hay nada más importante que eso. Solo les pido que no abandonemos nuestras convicciones nunca y sobre todo ese indestructible amor a la patria que nos une a todos y todas -aseguró-. Quiero finalmente decirles que gracias y pedirles que vayamos a descansar un poco que ha sido un largo día. Los quiero mucho, siento que cada uno de ustedes es un poco hijo mío y yo me siento madre de todos ustedes. Gracias. Los quiero mucho, con el corazón", insistió.