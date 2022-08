Knausgård, los hijos y el padre

Karl Ove Knausgård nació en Oslo, en 1968. Ha ganado, entre otros premios, el Curzio Malaparte, Libro del año del Morgenbladet, el Austríaco de Literatura Europea y el de la Crítica Literaria Noruega. Con su saga Mi lucha vendió casi medio millón de ejemplares -uno de los mayores fenómenos de las letras noruegas- y recibió críticas laudatorias en The New York Times, The New Yorker y The Times.