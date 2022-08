Agua de las piedras

Están bien lejanos los tiempos de un solo campeón por año, torneos largos, de ida y vuelta, como sucedió desde el inicio del profesionalismo (1931) hasta 1966, cuando se incorporó el torneo Nacional, para incluir a los equipos del interior. Por eso, cambiar no siempre tiene por qué ser malo. Eso sí, al fútbol argentino le ha gustado demasiado probar todos los formatos. Apertura-Clausura. Temporada corta-Temporada larga. Liga-Copa-Superliga. Promedios. Casi no hubo un solo formato que se pareciera al otro en los últimos años. Fueron todos a puro cambio. Sumados a un fútbol que también cambia (el viernes se anunció casi como un hecho que para el año próximo podremos escuchar los audios del VAR. Los árbitros deberían comenzar a tomarse entonces menos tiempo para resolver. Porque, con las demoras actuales, cinco minutos para sancionar penales evidentes, no habrá programa que alcance para emitir esos audios).