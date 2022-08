Cartas de lectores III: parque El Provincial

El 21/05/2019 enviaba yo una carta a LA GACETA referida a los mosaicos podotáctiles colocados sin previamente podar los árboles que podían significar un riesgo para los transeúntes no videntes en el parque El Provincial. Puntualizaba el caso del árbol con el tronco inclinado en Buenos Aires casi Alsina. Hoy a 1.180 días de mi carta me complazco en comunicar que el árbol en cuestión fue podado. Con esto quiero decir que no perdamos las esperanzas de que antes de fin de siglo se verán solucionados los problemas se esta ciudad capital del “Jardín de la República” (derrames de líquidos, etc.).