Apuñaló a Rushdie porque “no le gusta la gente falsa”

Sobre el libro que llevó a Khomeini a emitir la orden de asesinato hace más de tres décadas, el acusado del ataque agregó: “He leído un par de páginas. No he leído la cosa entera de punta a punta ”. En cambio, afirmó haber pasado tiempo viendo sus videos en YouTube: “Vi muchas charlas. No me gusta la gente así de falsa”.