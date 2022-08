CGCET: Un siglo siendo parte de la comunidad tucumana

En la década del '40, se reglamentan las profesiones de los Graduados en Ciencias Económicas y comienzan las gestiones para la creación de la Facultad de Ciencias Económicas. Hoy el colegio lleva la matrícula de siete títulos profesionales. Es opinión de colegas que “el profesional en ciencias económicas cumple un rol trascendental en la sociedad en los diferentes ámbitos que atañen a su incumbencia y en esa medida su tarea debe ser valorada no tan solo desde un punto de vista económico sino y teniendo en cuenta su aporte hacia la comunidad como depositario de la confianza pública”, jóvenes agregan que “es una profesión hermosa, que nos permite incorporar y acompañar a una persona durante su vida laboral, productiva, empresaria, de servicios, etc. y a su familia también, sea cual fuera la actividad que desarrolle”, que “en este camino las ilusiones de un mundo mejor y de ser un buen profesional que tenía cuando me formaba, se potencian cada día, generando mejores ambientes laborales, motivando a mis compañeros e impulsándolos a ser cada día mejor!” comenta otro.