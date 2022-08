La dramática situación económica de José Larralde: “Estoy rascando el fondo de la olla”

Pese a no tener trabajo, el músico aclaró que no se encuentra cobrando por entrevistas. “Hay unos piolas que dicen que yo cobro 3 mil pesos para hacer nota. Qué pavote el que pone eso porque ¿quién le va a cobrar 3 mil pesos? compras tres caramelos. Nunca cobré y no me gusta hacer notas porque no tengo mucho para decir”, planteó.