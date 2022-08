Carmen, la exempleada de Wanda Nara, se descompuso en vivo

“Yo estaba sola, ellos estaban en París y nunca me preguntaban nada. Una vez me dio un ataque de pánico a la noche y llamé al señor que corta el pasto, me llevó a su casa hasta que se me pasó”, rememoró. Lo cierto es que, después de relatar varias situaciones dramáticas que vivió, Carmen contó que ya está asesorada por el abogado Alejandro Cipolla, quien presentará una querella penal “por reducción a la servidumbre” contra Wanda y Mauro. “Que lo resuelva el abogado, ya no quiero estar más en cadena nacional”, suplicó la mujer. Y aclaró, ya entre lágrimas: “Yo no le pedí plata a nadie, ningún periodista me dio plata ni me llevó”.