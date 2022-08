Cartas de lectores II: jubilados transferidos

Ampliando la muy buena carta del amigo Carlos Núñez (01/08), diré que el gobernador Osvaldo Jaldo no ignora los problemas con los que a diario viven los jubilados provinciales transferidos a la Nación. Obviamente, sabe que no cobramos nuestros sueldos con el 70% y/o 82% del total de los haberes del activo, como lo ordenan las leyes. Conoce también que somos pocos los que estamos con vida, ancianos y enfermos. Recordemos que en su momento, en su condición de Fiscal de Estado, el actual Presidente de la Corte Suprema de Justicia, enviado por el entonces gobernador Juan Manzur, y con el permiso del entonces vicegobernador Jaldo, nos atendió en audiencia junto los legisladores Silman y Aráoz. Nos dijo que le transmitiría al Gobernador nuestro pedido y prometió una nueva reunión a las dos semanas ya con la respuesta que, ilusos, pensamos que sería positiva. Pero no hubo otra reunión. El entonces Fiscal de Estado, el entonces gobernador, el entonces vicegobernador, ignoraron a todos los jubilados, hoy transformados en “jefe de hogar” que con su magro sueldo pagan los impuestos, servicios y dan de comer “a toda la familia”, como dice el lector Núñez.