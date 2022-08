Fallo sobre obra pública: crítica de Vitar al sobreseimiento en el caso de la SAT

La sustancia de la decisión judicial fue la pericia de Gendarmería (solicitada por el fiscal Carlos Brito) que determinó que pese a que la SAT no eligió a la empresa que ofrecía el precio más bajo sino el que presentaba término medio, el Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional establece que se debe tener en cuenta “la mejor tecnología proporcionada a las necesidades, en el momento y al menor costo posible”. “Denuncié a la SAT por dos motivos: 1 - haber pergeñado un sistema de contratación y adjudicación de obras que se apartaba de la legislación vigente en materia de obras públicas y 2 – haber pagado importantes sobreprecios como consecuencia de esa caprichosa metodología”, explicó Vitar. “Se me contestó que la SAT como S.A. del Estado provincial es sujeto de derecho privado y por lo tanto no está obligada a licitar y puede elegir discrecionalmente el sistema que crea mejor. Eso probablemente pueda ser cierto con el giro de su recaudación propia, pero no con fondos suministrados a título de subsidio por el Gobierno de la Nación”. Agregó que “el obsceno despliegue de la cartelización de la obra pública y el maridaje entre empresarios y funcionarios venales pocas veces quedó tan al desnudo”.