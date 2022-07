Diego Brancatelli disparó contra Santi Maratea: “¿de qué vive el ganso este?”

"¿Vieron que Santi Manotea no era neutral ni un angelito inocente desinteresado? ¿De qué vive el ganso este? ¿Labura?", cuestionó el periodista a través de su cuenta de Twitter. Luego, en diálogo con Clarín, aclaró: “Me molesta la hipocresía. El venderte como algo que no sos. Él (Maratea) dijo que no se metía en política, que únicamente lo movilizaba la 'solidaridad'. Bueno, hoy tomó postura. Mostró la hilacha", valoró.