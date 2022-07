Cineastas chilenas retratan temas de la mujer y las infancias

- (GA) Me dedico al cortometraje porque me gusta eso de contar historias en poquito tiempo. Es un desafío interesante poder resolver todo lo que se podría desarrollar en un largometraje, en solamente 20 o 15 minutos. Ahora estoy en la etapa de distribución internacional de mi último corto, titulado “Por la razón o la fuerza”, que habla de los derechos humanos de los niños indígenas en Chile. Hace poco ganó un premio Goya en el Festival de Alicante (España). Siempre me interesó transmitir historias relacionadas con los derechos de mujeres e infancias. En este caso, está basado en hechos reales y se hizo un trabajo previo muy parecido al del documental, de investigación, de documentación, entrevistas, y decidimos hacerlo ficción porque queríamos recrear la realidad de esa época, en los 70, cuando estábamos en dictadura (Otro corto de la cineasta, “Nelly: el arte de vivir”, está disponible gratis en Vimeo).