Segunda enmienda y violencia armada en los Estados Unidos

Obviamente, las circunstancias exactas para defender el Estado durante la Revolución Americana fueron totalmente diferentes a las que existen ahora. El 17 de septiembre de 2013, durante una entrevista con John Hockenberry en la radio WNYC, la ex jueza asociada de la Corte Suprema, Ruth Bader Ginsburg, habló sobre su disidencia en District of Columbia v. Heller (2008), donde la Corte Suprema sostuvo que la Segunda Enmienda protege un derecho individual a poseer un arma de fuego que no esté relacionada con el servicio en una milicia, y a usar esa arma para fines tradicionalmente lícitos, como la autodefensa dentro de un hogar.