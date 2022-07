Europa vive un "apocalipsis" de calor

El servicio de meteorología Météo-France difundió que en Brest (extremo oeste) la temperatura llegó a los 39,3° C, cuatro grados más que el récord local anterior de 35,1° C de agosto de 2003; 39,5° C en Saint-Brieuc; 42° C en Nantes y 42,6° C en Biscarrosse (suroeste), según los valores provisionales.