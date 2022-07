Cerruti, sobre la versión de la renuncia de Alberto: "Nace un rumor en la City porque nos quieren desestabilizar"

Cerruti defendió el manejo macroeconómico del ex ministro de Economía Martín Guzmán. “Tenemos que mirar los números concretos; si no, nos estuvimos mintiendo a nosotros mismos estos dos años. El problema central que tenemos es que estamos saliendo de cuatro años de macrismo y dos de la pandemia. Esto no es Guzmán sí, Guzmán no. Sigue siendo (Mauricio) Macri sí, Macri no”, planteó.