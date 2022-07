Acusaron a la "China" Suárez de plagiar "Flaca" y Andrés Calamaro habló al respecto

Finalmente, para cerrar su descargo y extenso análisis musical, el cantautor aseguró que: "La gracia de Flaca es que la letra no importa, es una ilustración; la letra la tienes en los bronces, el ritmo y las alteraciones de la coda". Y remarcó que la letra "Es lo que menos importa... es un statement musical donde la interpretación y la grabación importan. A no no song". De este modo, a través de su cuenta no verificada, Calamaro salió en defensa de la ex Casi Ángeles.