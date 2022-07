Elisa Carrió acusó a Cristina Kirchner de “voltear” a Alberto Fernández

La referente de la Coalición Cívica también se refirió a la cotización del dólar que alcanzó un nuevo récord esta semana. “Yo tengo una discrepancia fundamental cuando dicen que el dólar paralelo no tiene incidencia porque es un mercado muy chico, yo no tengo ni 100 dólares. La devaluación del peso no está en relación al dólar oficial, está en relación al dólar blue”, manifestó.