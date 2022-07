Para algunos adjudicatarios es un milagro, para otros es un momento inolvidable

Nancy Faversani y Pedro Roldán fueron otros de los que ayer comenzaron una nueva vida con casa propia. “Vivíamos con mi mamá desde hace tiempo. Este es el momento que siempre esperamos. Dios nos bendijo. Tenemos cuatro hijos y nos angustiaba verlos crecer sin tener nuestra propia vivienda. El jueves nos llegó la noticia. Me alegré hasta las lágrimas. Fue una fiesta”, relató Nancy. Entre las beneficiarias del Procrear figuró Sandra Ferreira, casada desde hace 33 años y madre de tres hijos. “Es un momento inolvidable porque ahora puedo comenzar a soñar con la casa propia. Siempre viví en la casa de mis padres. Al crédito ya lo tengo depositado y en los próximos días los obreros la comenzarán a levantar en El Cadillal. Ahí compramos un terreno”, contó. Sandra cree que en el logro del beneficio mucho tuvo que ver “la ayuda que llegó del cielo, de mi madre Elena Páez, que falleció hace un año”. “Ella siempre rezó para que consiguiera mi casa propia. Mi madre se fue y no pudo ver el sueño que se me comienza a cumplir hoy” agregó. Roxana López es una de las madres solteras que, con tres hijos, recibió la llave de su techo propio. “Vivía en la casa de mis padres en el barrio Madre Teresa de Calcuta de Alderete. Para mí esto es una bendición. Es que la casa en que estábamos es chica e incómoda para todos los convivientes. Por eso me inscribí para ver si podía obtener una vivienda social. Era la única opción que tenía para conseguirla. Soy empleada de un drugstore”, contó.