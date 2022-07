Impactante video: tres muertos durante una persecución policial en la Panamericana

En cuanto al vehículo accidentado, el mismo no tiene pedido de secuestro pero los investigadores sospechan que tendría cambiada la patente y que podría tratarse de un auto mellizo. Para avalar esta versión, se aguarda a sacar los números de chasis y motor correspondientes.

Esta hipótesis cobra más relevancia aún a partir del testimonio de un hombre llamado Juan Pablo, quien se acercó al lugar donde ocurrió la fatal colisión y le contó a la prensa que el lunes pasado fue robado por cuatro ladrones que se movían a bordo de un Volkswagen Vento similar al del choque. “El viernes retiro una camioneta 0 kilómetro. El lunes, acá en Del Viso, el mismo auto con las mismas características, color y modelo me embiste. Eran cuatro personas a punta de pistola. Tenían entre 20 y 25 años. Todos jóvenes y totalmente drogados. Me robaron camioneta, teléfono, relojes. Todo lo que tenía encima”, contó en diálogo con TN.