Anual de la Liga: avanzó San Lorenzo

En juego estaba el último de los boletos para la Zona Campeonato del Anual Apertura “Malvinas Argentinas” de Primera A. Entre vecinos y por el Grupo C, finalmente ganó San Lorenzo (Santa Ana) sobre Santa Ana, por 1 a 0 (convirtió Jesús Cejas). Anoche se efectuaba una reunión con Seguridad Deportiva para diagramar el operativo y los días de los partidos de segunda ronda.

• San Fernando le ganó 1-0 a Fundación Mapa (gol de Luis Galván) y Central Córdoba empató 0-0 con All Boys por la continuidad de fecha 9 del Anual de la Primera B. Hoy juegan, por la zona C, Unión Simoca-Santa Bárbara y San Ramón-Ingenio Viejo. Partidos jugados con anterioridad: Zona A: Garmendia FC 0-Tucumán Central 1; El Corte FC 0-Talleres. B: Ateneo 4-Cruz Alta 1; Argentinos 3-Eudoro Avellaneda 2. C: Mercedes 1- Famaillá 1.