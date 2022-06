Qué hay para ver en CCCGO y en las plataformas de streaming

(Tnt, a las 15) Tras salir de prisión bajo palabra, Danny Ocean no pierde tiempo en planear su siguiente golpe. El objetivo: robar los tres más grandes casinos de Las Vegas en una sola noche. Sus cómplices: una decena de verdaderos especialistas. El botín: U$S 150 millones. Las reglas: no herir a nadie, no robar a nadie que no lo merezca y entregarse al juego como si no hubiese nada que perder. El obstáculo: Terry Benedict, arrogante propietario de los casinos y ahora pretendiente de la exesposa de Danny, Tess.