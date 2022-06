A 36 años de Argentina campeón en el Mundial 86: así fue el festejo y la vuelta olímpica

“Apenas pudimos, nos fuimos a disfrutar de nuestra propia vuelta olímpica en la ­cancha donde nos habíamos entrenado todos los días. Tranquilos, nosotros solos”, contó el propio Diego Maradona en el libro "Mi Mundial, mi verdad".

Fue en ese largo relato en el que Maradona recordó cómo y por qué se llevó a cabo aquella íntima ceremonia futbolera. “Yo no largaba la Copa ni loco. La llevé abrazada como a un bebé hasta el América. Recién ahí se la presté un ratito a (Julio) Grondona, que me la pidió”, aseguró. Diego se refería así a la llegada al predio del América de México, ubicado en el sur del Distrito Federal, donde la Selección se había concentrado y entrenado antes y durante el Mundial. Un lugar que no tenía comodidades cinco estrellas, pero que sirvió para generar esa mística ganadora.