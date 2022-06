Los Tarcos se afirmó en el tercer puesto ganándole el clásico a Lawn Tennis

La fecha 13 del Regional “Julio Vicente Coria” tuvo una particularidad: por primera vez en los últimos dos meses, el principal foco de atención no estuvo tanto en el chispeante duelo entre Tucumán Rugby y Huirapuca por el primer puesto, sino en la igualmente apasionante lucha por el tercero y cuarto. Asunto que hoy por hoy involucra a Los Tarcos, Universitario, Lawn Tennis y Natación, amén de que Old Lions y Cardenales todavía tengan chances (más matemáticas que concretas).

Está claro que los cruces de la primera rueda ya no son un parámetro del todo fiable, porque varios equipos ya no son lo que eran entonces (para bien y para mal), pero el caso de Lawn Tennis y Los Tarcos se mide con su propia regla: es un clásico de cuchillo entre los dientes, independientemente de las aspiraciones de cada uno. Y sí, el 18-16 de la rueda inicial, favorable a los “Rojos”, anticipaba otro choque de tackle a destajo y nervios hasta el final. En esta oportunidad, los del ex aeropuerto pudieron resolverlo con algo más de aire, aunque solo a partir del segundo tiempo, cuando el “Tennis” se desinfló, cometió más errores y desaprovechó un par de oportunidades de esas que en un partido como este valen el doble por escasez.

En el primero había sido una tensa batalla de forwards, como cabía esperar de dos equipos que saben construir su juego a partir del contacto. De hecho, la pulseada dejó más golpeados de lo habitual en esa dura primera parte, que reflejó en la chapa (20-20) el equilibrio que se había visto en la cancha. El local sumó con los tries de Rodrigo Navarro y Joaquín Carrizo, y los aciertos con el pie de Santiago Rez Masud; el huésped lo hizo con un try de Joel Amaya, cuatro penales y un drop de José Chico.

A partir de ahí, Los Tarcos se fue adueñando del partido, aprovechando los errores del Tennis y avanzando con paciencia, sumando fases sin perder los estribos ni rifar la pelota con kicks sin propósito. Lucas López asestó un try apenas iniciado el complemento y poco después Franco Juárez Haro hizo lo propio. A las patadas de Chico se les sumó un gran drop de Nicolás Alvizo, resignando a Lawn Tennis a conformarse a lo sumo con la obtención de un bonus defensivo. Podría haberlo conseguido, de no ser porque falló en la estocada, a excepción del try de Juan Manino. Final: 38-27 para los “Rojos”, que se afirmaron así en el tercer puesto e impidieron que los “Benjamines” se le acercaran.

Paradójicamente, el triunfo de Los Tarcos fue música para los oídos de Universitario, que esperaba una derrota de Lawn Tennis en pos de quedarte con el cuarto puesto, el último que otorga un lugar en las semifinales. No la tuvieron fácil las “Serpientes”: Old Lions, que venía de vencer a Los Tarcos, ofreció una dura resistencia, pero al final de cuentas “Uni” se embolsó los cuatro puntos (20-16) y sacó una luz de ventaja a los del parque.

Huirapuca disfrutó de la cima en soledad por un par de horas después de golear 57-11 a Cardenales en barrio Sarmiento, aunque luego Tucumán Rugby la recuperó al hacer lo propio con Jockey Club (42-15). Los “Verdinegros” mandan con 50 puntos, uno por encima de los concepcionenses.

Esta tarde, desde las 16, Natación recibirá a Universitario de Salta en un partido crucial para seguir en el tren de la lucha por la clasificación. En caso de ganar con bonus, los “Blancos” se pondrán a la par de Lawn Tennis, con cinco fechas por delante.