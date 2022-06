Muerte de Rodrigo: su hijo contó cómo vivió el trágico accidente

Días atrás, Ramiro tuvo una entrevista con Juan Etchegoyen y reveló que recibe señales de su papá. "Me pasó hace unos días que grabé mi nuevo videoclip en zona sur y se me acercó un chico y me dijo que quería escuchar mi arte. Me preguntó dónde podía buscar mi material y me dijo que venía del barrio Rodrigo Bueno y yo le digo '¿qué?'. No hay chance de que justo se dé la coincidencia. No puede ser, acá está mi viejo dije yo", confesó el joven cantante.