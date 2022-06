Le regaló pasajes para el Mundial a su novio y la reacción de él se hizo viral

Este gran gesto de amor se hizo viral y muchos medios se comunicaron con Aixa para conocer su historia. La joven de 26 años se mostró sorprendida por el éxito del video. "No lo pudo creer. Hice el video y lo subí a Tik Tok como cualquier otro, sin intención de que sucediera esto y de repente me encontré con un montón de interacciones que no me esperaba", reveló a TN.