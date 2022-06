Cómo le fue al ex Cebollitas que se presentó en La Voz Argentina"

“Cuando era chico, somatizaba las emociones y me enfermaba. En una charla un psicólogo me dijo que probara con las artes, y me llevaron a teatro. Al poco tiempo vinieron a buscar chicos para un casting para una obra, quedé. Un día salió una nota y después Alejandro Romay me convocó para sumarme al elenco del musical Los chicos vienen cantando”, relató.