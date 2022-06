Los salarios de hasta $ 280.792 dejan de pagar Ganancias

Distinto es el caso de los jubilados y pensionados porque disponen de un mínimo no imponible equivalente a 8 haberes mínimos que, desde junio, suman $ 300.200, con lo que tienen un ajuste trimestral automático según los incrementos de la fórmula de movilidad. Esto se aplica si se cumplen ciertas condiciones, como si percibe otros ingresos que no superen ese mínimo de Ganancias y no estar alcanzado por Bienes Personales.