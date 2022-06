Cartas de lectores III: hartazgo

Estoy harto de que las empresas y organismos que perciben impuestos o servicios no envíen las facturas en tiempo y forma. Harto de que las páginas web no funcionen. Un claro ejemplo es la página de la SAT. Pareciera haber sido diseñada por alguien que se recibió vía zoom, en tiempo de pandemia. Harto del relato publicitario. El Código Penal debiera considerar delito las mentiras de los funcionarios. Harto de escuchar que no hay desabastecimiento de gasoil, sino cupificación. Es necesario que quien dice eso lea el diccionario (le juro que no muerde) y vea qué significa abastecer. Harto de que la culpa la tenga otro. Harto de la inseguridad y hacer creer que cambiando dos o tres funcionarios y comprando 100 camionetas (que a fin de año estarán destrozadas y salieron de la concesionaria sin patentar, violando la ley) se resolvía el tema. Harto de la inflación, de los indicadores del Indec u organismos provinciales de dudosa veracidad. Me tienen harto los centros de pago del banco de los jubilados, cuyos cajeros automáticos no poseen dinero los sábados, domingos, feriados y fiestas de guardar; la suciedad, las eternas filas desde la 4 de la mañana. Harto de la cantidad de organismos (Defensor del Pueblo, Defensa del Consumidor, Comercio interior, Anses) que no hacen nada. Harto de que los bancos dispongan de tu sueldo, de la cantidad autorizada por extracción. Pasamos de ser el “Jardín de la República” y centro del NOA a ser basurero a cielo abierto y con extrema pobreza.