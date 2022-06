Cartas de lectores III: nuestra tragedia educativa

Quizás la más acabada expresión de aquel libro de Jaim Etcheverry, “La tragedia educativa”, sean los proyectos presentados en los últimos meses. Ya es oficial el Día Nacional del Kimchi, presentado por el Frente Renovador en Misiones; una legisladora bonaerense de la UCR propuso declarar el Día Provincial del Condón; en Chaco un referente justicialista pidió declarar el Día Provincial del Heavy Metal. Referentes de líneas políticas diversas expresan (según mi opinión) los resultados de una educación que en estas dos últimas décadas decrece su nivel a pasos agigantados. Muchos de nuestros representantes no están preparados ni poseen un nivel académico y/o educativo que les permita realizar un análisis de la realidad de nuestro país, a la vez que les facilite definir en qué aspectos es indispensable actuar/ obrar/ gestionar desde el lugar que ocupan. Hoy, 300.000 alumnos en Buenos Aires no asisten a clases por la ola de frío, decisión promovida por el Gobierno. A mis contemporáneos (tengo 62 años) les pregunto si eso nos impidió alguna vez insistir/persistir con nuestra educación (o las tórridas temperaturas). ¿No habría sido mejor destinar los millones que gastó Buenos Aires el año pasado para acondicionar las escuelas y no regalar viajes de egresados?