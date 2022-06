Cecilia Goyeneche: “mi destitución fue una venganza política”

- La indignación que tengo me puso a trabajar y ahora estoy en eso, en presentar un recurso y esperando que alguien lo agarre. No creo que me haya debido excusar, esto es una causa en la que se investigaba un desfalco enorme en la Legislatura entrerriana. No existe antecedente de que a alguien se lo destituya del cargo porque se excusó o no se excusó. Es ilógico, es una barbaridad, no tiene relación conceptual. Es una revancha.