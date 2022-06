Una influencer apuesta a la “sologamia” y se casará con ella misma

Además, la joven dice ser bisexual y busca romper con los estereotipos, inspirando a todos aquellos que están “cansado de buscar el amor verdadero”. “En un momento de mi vida, me di cuenta de que no necesito un príncipe azul porque soy mi propia reina. Quiero el día de la boda, pero no el día siguiente. Por eso he decidido casarme conmigo mismo el 11 de junio. Me vestiré como una novia, participaré en rituales, mis amigos asistirán a mi boda y luego regresaré a mi casa en lugar de ir con el novio”, dijo.