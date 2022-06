Se viene un segundo semestre con más presión para las metas fiscales

Según lo acordado con el FMI, en el primer cuatrimestre el déficit primario no debería haber excedido de 0,48% del PBI, cuando el observado en la realidad fue del 0,37%. En principio no habrá problemas para pasar la primera revisión de metas fiscales. Más complicada puede resultar la aprobación de las metas de Asistencia del Banco Central al Tesoro Nacional en el segundo trimestre, por cuanto ese concepto no debe exceder de $ 438.500 millones, siendo que hasta mayo suma $ 380.500 millones y en junio el sector público debe pagar el medio aguinaldo. El mayor aumento del gasto (valores constantes) en el primer cuatrimestre se está dando en subsidios económicos (48% real), seguido por Transferencias corrientes a provincias.