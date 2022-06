¿Cómo se liquidará el aguinaldo a los estatales?

Cada vez que llega la fecha de pago del medio aguinaldo, entre los empleados públicos la pregunta es recurrente: ¿cómo se liquidará la primera cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC) frente a tantas sumas no incorporadas al básico? El temor tiene su fundamento. Si se tomara solamente ese ítem, los no remunerativos no contarían para el cálculo del aguinaldo y, por lo tanto, la suma a percibir no estaría en relación con el sueldo mensual promedio que recibe cada agente. Mediante el decreto 1.575, el Poder Ejecutivo ha decidido otorgar al personal permanente, transitorio, jornalizado y/o contratado “una ayuda social equivalente al 50% del importe de una cuota mensual de las sumas no remunerativas y no bonificables” otorgadas a través de la vigencia de distintos instrumentos jurídicos. El haber de ese agente público debe estar equiparado a categorías presupuestarias de la administración pública centralizada, de los organismos descentralizados, autárquicos -con escalas salariales asimilables al Escalafón General-, de las comunas rurales, Tribunal de Cuentas, Defensoría del Pueblo, Escalafón Seguridad y Docente”, indica la norma firmada por el vicegobernador en ejercicio del Poder Ejecutivo Osvaldo Jaldo y por el ministro de Economía Eduardo Garvich.