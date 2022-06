El dolor de Verónica Ojeda porque su hijo no fue invitado al partido en Wembley

“El primer tiempo del partido lo vio en la escuela y los nenes estaban como locos cuando hicieron el primer gol; él estaba a full porque todos le gritaban ‘Diego, Diego’. Para él eso es una alegría, pero ni bien me vio, dijo por qué no lo llevé, y le respondí que no pudimos porque él tenía que estar en la escuela y que hay momentos que se puede y otros que no. ¿Qué le voy a responder? ¿Que no lo invitaron?”, afirmó Ojeda, en diálogo con A la tarde (América), reprodujo Clarín.