Entrevista a Alberto Manguel: “El Borges íntimo era bastante diferente al de su literatura ética e impecable”

Manguel no lo dirá abiertamente pero la alusión a la Argentina surge por omisión: “uno está acostumbrado a países donde las promesas no se cumplen”. El ex director de la Biblioteca Nacional, cargo que ejerciera durante dos años y medio, apenas dirá en la entrevista que “fue una experiencia interesante” y pedirá no profundizar al respecto, mucho menos sobre política argentina. “En Portugal hay una política de honestidad y la palabra se cumple; lleva su tiempo, desde luego, pero se hace”. “Es una maravilla vivir en una de las últimas democracias que quedan en Europa”, sentencia para referirse al continente donde han aflorado últimamente ideologías de centro derecha.