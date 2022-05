“Antes que libre portación de armas queremos educación”

- No tenemos información acerca del nivel de conocimientos o capacitación y experiencia que el diputado Milei tenga sobre armas. Entendemos que los niveles de inseguridad que se viven en toda América Latina y nuestro país en particular llevan a la desesperación a una población que debe salir a trabajar o a estudiar rodeada de criminales impiadosos capaces de asesinar por un bien de escaso valor y eso encuentra eco en las voces de muchos políticos que realizan propuestas poco evaluadas y sin el asesoramiento profesional correcto. Las asociaciones de Legítimos Usuarios de Armas no propiciamos la “libre portación de armas”, no es eso lo que le pedimos al gobierno, en todo caso le pedimos educación, cultura, trabajo y justicia. La seguridad es algo que el Gobierno debe proporcionar, no los ciudadanos en forma particular. Entendemos que tal portación de armas libremente debería estar precedida de una educación e instrucción de la que en nuestro país carecemos.