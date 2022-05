"La famosa Scaloneta está cada vez más fuerte", aseguró "Dibu" Martínez

Además, aclaró que, en el video, no fue él quien dijo México era un partido fácil. "Siempre buscan lo malo... Estaba hablando con mi hermano por teléfono y mi hijo saltando, que no entiende nada todavía. Mi suegro, que es portugués, dijo que era un partido fácil. A mi no me afectó, yo sé lo que hice. México no es fácil, son muy buenos, son aguerridos, nosotros lo sabemos y no somos ningunos boludos", añadió.