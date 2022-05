A las 73 años decidió terminar la secundaria y ahora es alumno destacado

“Otra alegría más es que la Municipalidad me dio una condecoración por ser alumno destacado 2021, por buen promedio (9.25). Después, la otra alegría, fue cuando me llamaron desde el directorio para nombrarme abanderado. Soy abanderado del colegio y el 25 tengo que desfilar. Mi señora y chicos sabían de antes pero no me quisieron decir. Lo mismo cuando cumplí 70 años, me hicieron llorar todo el día”, recalcó Rubén.