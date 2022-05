Una pareja inglesa acogió a refugiada ucraniana y 10 días después el hombre se fugó con ella

Sofiia comenzó a sufrir todo tipo de ataques luego de darse a conocer su historia, y la mayoría la trataban de "rompehogares". La joven insistió con que no destruyó un hogar. “Ella creó esta situación sugiriendo constantemente que algo estaba pasando cuando no era así. Así que esto es su culpa”, directamente responsabilizó a la dueña de la casa en el medio británico The Sun.