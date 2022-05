¿Qué estamos haciendo con los filtros de las redes sociales?

“Lo gracioso es que yo hace tres minutos, antes de usar esto me veía estupenda, divina y monísima, y con todo lo que me he hecho, ahora no me gusto”. La frase le pertenece a una joven de menos de 30 años, quien ha usado filtros de TikTok por solo un rato. Sorprendida al principio, decepcionada al final, la chica ha pasado de un momento de exaltación por las transformaciones que ha sufrido su rostro a través de la tecnología de una de las herramientas más usadas por los jóvenes y adolescentes por estos días. Si esto ha vivido una persona con cierto grado de madurez reflexiva, ¿qué puede estar pasando entonces en todo este tiempo en el que nuestros hijos están expuestos a los filtros de redes sociales?