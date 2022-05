Ciro y los Persas llegan con sus mejores temas

Respecto de cómo nació la trilogía de reversiones, contó que la idea lo asaltó durante la cuarentena. “Yo nunca fui un cantor de reuniones. No por una cuestión de inhibición, pero sí por ahí por pudor, si se quiere -dijo-. Cuando me junto con amigos no me interesa ser el centro de atención. Puedo contar algo y bla, bla, y me gusta teatralizar la situación y qué sé yo, pero no voy a agarrar una guitarra para que me presten atención y escuchen mis canciones. Porque, además, lo más probable es que a mi amigo no le interese escucharme. Otra cosa es si es alguien que fue y pagó una entrada para verme cantar, no sé. Pero bueno, tocando en los vivos de Instagram le tomé el gusto y me dieron ganas de grabar un disco acústico”.