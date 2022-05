"Alberto Fernández no estaba preparado para ser presidente", afirmó Urtubey

“Alberto Fernández no estaba preparado para ser presidente. Lo dije antes y lo sigo diciendo ahora, y estamos sufriendo las consecuencias”, dijo Juan Manuel Urtubey. El ex gobernador de Salta y ex candidato a vicepresidente en 2019 visitó hoy el piso de LG Play y cuestionó la gestión del Frente de Todos (FdT) en la Casa Rosada.