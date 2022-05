Video: el mal momento de Gimena Accardi y Nico Vázquez en Salta

La cronista contó en Intrusos que Jimena salió del frente de la cámara haciendo un gesto con la mano como diciendo “andá...” y se acercó a una persona de su staff para decirle “esta hija de... mirá lo que me viene a preguntar”. Relató también que sintió una falta de respeto muy grande porque además, Nicolás y Benjamín le dijeron que siendo mujer no podías hacer esa pregunta. "Me empezaron a decir un montón de cosas que, la verdad, me hicieron sentir muy mal, porque soy mujer y soy madre”, expresó la mujer panelista del programa de espectáculos.