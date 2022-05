El crack que tuvo un solo amor

También Sacheri recordó que Bochini, “un 10 clásico”, solo “jugaba para adelante. Nunca gambeteaba y volvía para atrás. Y siempre fue pelota al piso. Porque “a la pelota –dijo una vez el Bocha- no le gusta que la levantes. Le da vértigo”. Medias caídas, trancos cortos, estampa chaplinesca. Por eso otra frase célebre. La de Diego Maradona. Cuando Bochini entró apenas unos minutos en la semifinal ante Bélgica (sus únicos minutos en el Mundial 86), Diego recibió en la cancha a su ídolo de pibe diciéndole: “Maestro, lo estaba esperando”. Otra hermosa anécdota, que recuerda el colega Roberto Parrotino en Tiempo, cuenta que Bochini jugaba una tarde un partido de fútbol cinco en medio de escritores. Y que uno de ellos (que jugaba muy bien), Juan Forn, lanzó un pelotazo. Bochini fue claro: “¿Qué hacés nene? ¿Tás loco? Esto es por el piso”. Tan claro como cuando le advirtió a un compañero que no estaba en un buen día: “Si seguís así, me vas a obligar a marcar”.