Aval para Jaldo: Caponio se refirió a la posible fórmula para 2023

Marcelo Caponio, coordinador del Ministerio de Obras Públicas, aseguró ayer que “el peronismo ya tiene un candidato a gobernador, que se llama Osvaldo Jaldo”. Sin embargo, extendió un manto de dudas en torno de la fórmula y el candidato a vicegobernador para el próximo año, sobre todo, por la integración de Juan Manzur. “Surgirá del consenso entre Osvaldo y Juan. Pero no lo veo a Juan Manzur como vicegobernador; está en un lugar muy importante y en 2023 estará en medio de una elección nacional”, remarcó. “No veo a un jefe de Gabinete dejar un cargo de importancia para asumir una candidatura a vicegobernador provincial. Sí veo a Jaldo y Manzur definiendo la mejor fórmula del Partido Justicialista (PJ) y, con ello, al vicegobernador”, señaló en una entrevista en LG Play. También dijo que la Provincia “no puede tener una elección simultánea con la de Nación porque difieren las fechas de vencimiento de los mandatos”. “En Tucumán vence el 29 de octubre y el nacional, el 12 de diciembre. Por eso, no puede haber elecciones simultáneas, y no es un desdoblamiento ni conveniencia política”, expresó el funcionario, con relación a la intención del oficialismo de desarrollar los sufragios locales en junio de 2023.