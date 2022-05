Quitar la rotonda es la única alternativa en la Camino del Perú

Este problema no es nuevo. Con el crecimiento urbano y comercial de las zonas adyacentes (recordemos que por allí circulan vecinos de capital, Yerba Buena y Tafí Viejo) la situación, que ya era crítica, empeoró. No es raro que escuchar bocinazos o aceleradas en hora pico, o que para cruzar los peatones deban encomendarse a varias deidades. No hay control, ni paciencia, ni respeto por las normas. Es un sálvese quien pueda. Y, al parecer, la única alternativa es quitar la rotonda. De hecho, la Dirección Provincial de Vialidad (DPV) y los municipios de San Miguel de Tucumán y Yerba Buena ya están trabajando en ello.