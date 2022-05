Familia y escuela, antes que cuarteles

El principal error de quienes pretenden la vuelta del Servicio Militar Obligatorio es equiparar a las Fuerzas Armadas con un taller de oficios. No se escuchó a quienes pregonan estas ideas, al menos, intentar que las escuelas técnicas se expandan en el país y de esa manera dar más oportunidades a quienes hoy, por desigualdades sociales, no pueden estudiar. Y el segundo error es creer que la disciplina militar devolverá a quienes sean obligados a concurrir los valores perdidos, tal como se sugiere. El propio teniente coronel carapintada Aldo Rico criticó ayer a Granata al considerar que “las Fuerzas Armadas no son un reformatorio”. “Los cuarteles forman soldados para la guerra. No se puede desarrollar un instrumento militar para combatir la pobreza o reemplazar los planes”, sostuvo el ex intendente de San Miguel. Al rechazo se sumaron voces tan disímiles como José Luis Espert o el mismo ministro de Defensa, Jorge Taiana, que lo consideraron un despropósito.